نائب يتحدث عن صعوبات تواجه جلسة اختيار رئيس البرلمان: الأعضاء في محافظاتهم- عاجل

2023-12-12 18:08:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تحدث عضو مجلس النواب يوسف السبعاوي، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، عن أهم صعوبات جلسة اختيار رئيس مجلس النواب المقررة يوم غد الأربعاء.

وأوضح السبعاوي في حديث لـ “بغداد اليوم"، أنه "وفق بيان مجلس النواب، سيعقد يوم غد جلسة لاختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب"، مستدركا بالقول "لكن السؤال الاهم هل يتحقق نصاب قانوني للمضي بآليات الاختيار؟".

وأضاف، أن "اغلب النواب متواجدون في محافظاتهم مع قرب انتخابات 18 كانون الاول خاصة وانهم لديهم قوائم ومرشحين، ما يعني أنه هناك صعوبة في حضورهم على وفق اعتقادي".

واشار السبعاوي الى أن "تحقيق النصاب سيكون مشكلة يوم غد الأربعاء، لكن ربما يتغير الوضع في اي لحظة".

وحدد مجلس النواب، أمس الاثنين (11 كانون الاول 2023)، يوم الأربعاء المقبل موعدًا لاختيار رئيس جديد للبرلمان.

وبحسب وثيقة صادرة من البرلمان وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "تم تحديد يوم غد الاربعاء موعدًا لاختيار رئيس جديد للبرلمان".