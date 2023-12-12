وزير العمل يعلن اسماء الوجبة الاولى من المشمولين بالقروض الميسرة

2023-12-12 18:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي اسماء الوجبة الاولى من المشمولين بالقروض الميسرة ضمن خدمة ارزاق من المستفيدين بالحماية الاجتماعية والبالغ عددهم (٢٨٢٦) . وبين الاسدي ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ اليوم الأول لفتح التسجيل على خدمة ارزاق بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء بتخصيص نسبة ٢٥% من مبلغ القرض المخصص لدائرة العمل والتدريب المهني والبالغ (٤٠٠) مليار دينار بشمول من هم في سن العمل من المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية سجلت الاف الطلبات للشمول بالقروض لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية د. احمد الموسوي انه تم ارسال رسائل (sms ) للمشمولين من قبل دائرة العمل والتدريب المهني تدعوا فيه الى مراجعة الدائرة لغرض اكمال اجراءات منح القروض, مبينا ان الأسماء المشمولة سيتم استمرار منحهم الاعانة الاجتماعية لمدة ثلاث اشهر بعد استلامهم للقرض. من الجدير بالذكر ان مبلغ القروض يتراوح بين (٢٠ و ٣٠ و ٥٠) مليون دينار