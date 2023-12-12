عمليات الأنبار توضح تفاصيل خطة تأمين الانتخابات

2023-12-12 18:48:09 - المصدر: واع

الأنبار- واع - أحمد الدليميأعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطتي الاقتراعين الخاص والعام، فيما أشارت الى أن التنقل من وإلى المحافظة سيكون طبيعياً.وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن رعد البشر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات الأنبار تقود الإشراف وحماية العملية الانتخابية في المحافظة، وتنضوي تحت إمرتها قيادة عمليات الجزيرة وشرطة الأنبار والحشد الشعبي، حيث تم توزيع المهام والمسؤوليات من قضاء القائم، وصولاً إلى قضاء الرطبة وسيطرة الصقور باتجاه بغداد، ومن ثم إلى الحدود الفاصلة مع سامراء"، مبيناً، أنه "تم تشكيل 11 مقراً رئيسياً أو ما يسمى بالجوال".وأضاف، أن "هناك آمراً للمقر وعدداً من المعاونين من اثنين إلى أربعة في كل مقر وممثلين عن الوكالات الأمنية، وكذلك ممثلين عن الحشد الشعبي، وعن مكتب مفوضية انتخابات الأنبار"، مشيراً، إلى أنه "تم تأمين اتصال بين جميع المقرات في الأنبار".وأكد، أنه "تم عقد خمسة مؤتمرات لتحديد المسؤوليات ومعالجة نقاط الضعف والقوة التي تحصل في الممارسات بقيام المهام مع تحديد الاختيار في كل قاطع"، لافتاً، إلى أن "هناك قطعات تقوم بواجبات خاصة مكلفة بحماية المراقبين الدوليين والإعلاميين، كما أن هناك قطعات أخرى مخصصة للدفاع المدني".وتابع، أن "خطة تضمنت احتياطا رئيسيا تحت تصرف قائد العمليات، وهناك أيضاً احتياط محلي تحت تصرف قادة الفرق وآمري الألوية"، مؤكدا،ً أن "الأمور تسير بالاتجاه الصحيح والممارسات مستمرة، وهناك تواصل مع اللجنة العليا لانتخابات مجالس المحافظات في بغداد لتسلم التوجيهات والتنفيذ ميدانياً على الأرض".وبخصوص حركة السير في يومي الانتخابات أكد البشر، أنه "لا وجود لحظر التجوال، والحياة ستكون طبيعية والتنقل من وإلى المحافظة سيكون سارياً، والأنبار جاهزة أمنياً ليوم العرس الانتخابي".و بشأن التصويت الخاص، أوضح أنه "جرى التنسيق مع مكتب مفوضية الأنبار، وتم إجراء أربعة لقاءات لمحاكاة القطعات العاملة في محافظة الأنبار، كما تم توجيه الآمرين، وكذلك الأجهزة الأمنية الأخرى، وأجريت لقاءات متعددة مع مختاري المناطق وحثهم على التوجه لتسلم بطاقات الناخب والاقتراع الخاص، كذلك تم توجيه بأن تُقسم القوة إلى ثلاثة أقسام: قسم منها ينتخب والقسمان الآخران يمسكان الأرض لحين انتهاء العملية الانتخابية".وعن تأمين الصناديق بعد الانتخابات، لفت البشر إلى أنه "تم إعداد خطة وتحديد قطعات خاصة ومتميزة لنقل الصناديق إلى مراكز الاقتراع وقطعات أخرى مخصصة حصراً لنقل صناديق الاقتراع إلى مخازن المفوضية في منطقة الورار بمدينة الرمادي".