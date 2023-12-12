بعملية نوعية.. القبض على 4 ارهابيين في نينوى والسليمانية

2023-12-12 18:50:02 - المصدر: الفرات نيوز



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بعمليةٍ نوعية مباغتة استطاع بواسل جهاز مكافحة الارهاب إلقاء القبض على ارهابيين (٢) اثنين في محافظة نينوى .

وضمن عمليات إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش كوردستان تمكن أبطالنا من إلقاء القبض على ارهابيين (٢) اثنين في محافظة السليمانية.

ان جهاز مكافحة الإرهاب قوة عراقية نوعية متخصصة مدربة وفق احدث الاستراتيجيات العسكرية هدفه حماية السيادة الوطنية والحفاظ على امن واستقرار شعبنا العراقي.