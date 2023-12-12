بالتنسيق مع اسايش كوردستان.. القبض على "إرهابيين" في نينوى والسليمانية

2023-12-12 18:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب، يوم الثلاثاء، عن تنفيذه عملية نوعية مباغتة استطاع خلالها إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة نينوى.

وأضاف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ضمن عمليات إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش كوردستان تمكن أبطالنا من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة السليمانية.

وجاء في البيان أيضا، ان "جهاز مكافحة الإرهاب قوة عراقية نوعية متخصصة مدربة وفق احدث الاستراتيجيات العسكرية هدفه حماية السيادة الوطنية والحفاظ على امن واستقرار شعبنا العراقي".