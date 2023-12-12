واسط.. رجل وابناؤه ينهشون جسد "عامل بناء" بسبب ركن سيارة

2023-12-12 18:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، اليوم الثلاثاء، بمقتل عامل بناء طعناً بسكاكين بسبب ركن سيارته أمام منزل وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "العامل قام بركن سيارته أمام أحد المنازل بمنطقة (داموك) في مدينة الكوت مركز المحافظة، لكن أصحاب المنزل رفضوا ذلك وحصلت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالسلاح الأبيض".

وبين المصدر، أن "صاحب المنزل وأبناؤه أنهالوا على العامل طعناً بسكاكين ما أدى إلى وفاته في الحال فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".