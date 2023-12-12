رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إعتماد دبلوماسية ثقافية بين العراق وقبرص

2023-12-12 19:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

زار فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 في إطار زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، مقر البرلمان القبرصي حيث كان على رأس مستقبليه رئيسة مجلس النواب السيدة انيتا ديميتريو.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي على المستوى البرلماني وتبادل الخبرات القانونية والتشريعية بين البرلمانين العراقي والقبرصي، موضحاً أهمية تشكيل لجنة الصداقة العراقية القبرصية وتنشيط التواصل بين الطرفين وبما يطور العمل البرلماني والتشريعي.

وتحدث فخامته عن اللقاء الذي جمعه بنظيره القبرصي وما تلاه من اجتماع موسع للوفدين الحكوميين والمحصلة الايجابية لها، عاداً إياها الركيزة الأساسية لعلاقات ثنائية تتسم بالقوة وقادرة على تحقيق آمال الشعبين الصديقين في التقدم والازدهار.

وأشار السيد الرئيس إلى أن العراق يعيش فترة متميزة من الاستقرار على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية ويرحب في الوقت نفسه بمساهمات الشركات القبرصية في قطاعات الاستثمار والإعمار، مبيناً أهمية تفعيل النقل الجوي بين العراق وقبرص لتوطيد آليات التواصل.

كما تم التأكيد على ضرورة إعتماد دبلوماسية ثقافية بين العراق وقبرص تمهد للتعاون في مجال الآثار والحفاظ عليها وحماية الإرث الحضاري والثقافي للبلدين.

وبيّن السيد الرئيس رؤيته لمستقبل المنطقة وما يحمله تعزيز الأمن والاستقرار فيها من نتائج إيجابية على طبيعة العلاقات بين الدول وتطلعات شعوبها في حياة آمنة مستقرة، وتأييد استحقاق الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على كافة حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير.

بدورها أعربت السيدة ديميتريو عن سعادتها بلقاء رئيس الجمهورية، مؤكدة حرص بلادها على توسيع آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة.