مُنتِج لعبة ببجي موبايل يكشف عن خططه المستقبلية خلال نهائيات بطولة ببجي موبايل العالمية المرموقة

ناقش ريك لي منتِج لعبة ببجي موبايل في خطابه ما يلي:

● تحديث الإصدار 3.0 وموضوعاته المشوقة وعناصره الجديدة

● التغييرات التي تم إجراءها على World of Wonder وتشمل تجربة اللعبة المنزلية

● استثمار 100 مليون دولار أمريكي من الموارد في منظومة تطوير ببجي موبايل المشتركة

● الجهود المستمرة للحفاظ على المتعة والعدالة في لعبة الباتل رويال المذهلة

بغداد, العراق، 12 ديسمبر: صَعَدَ ريك لي، مُنتِج لعبة ببجي موبايل إلى خشبة المسرح خلال نهائيات بطولة ببجي موبايل العالمية (PMGC) للحديث عن تعاون فريق ببجي موبايل مع مجتمع اللعبة المتفاني لتحويل ببجي موبايل إلى واحدة من أشهر ألعاب الجوال حول العالم. وكشف لي عن عدد من الخطط المستقبلية، بالإضافة إلى نظرة خاطفة على النجاحات التي حققتها اللعبة طوال عام 2023.

كشف لي في أحدث إعلان ترويجي لتحديث الإصدار 3.0 المرتقب والذي من المقرر إطلاقه في يناير، أن اللاعبين سيتمكنون من اختبار تجربة اللعب كمحاربين مستقبليين وخوض المعارك بمعدات جديدة وقوية. وتأتي هذه الأخبار بعد سلسلة من الأدلة الغامضة التي أشارت إلى ما سيتضمنه تحديث الإصدار 3.0 وتم نشرها عبر حسابات ببجي موبايل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبالنظر إلى مستقبل ببجي موبايل، ذَكَرَ لي أن هناك العديد من المفاجآت التي تنتظر اللاعبين، وتحدث عن خططه لإجراء المزيد من التغييرات على الخرائط الكلاسيكية، بالإضافة إلى المستويات والتصاميم الجديدة وتحسينات عناصر التحكم بالسيارات والاتصال والأداء. وستحصل لعبة Metro Royale أيضاً على تحديث ضخم يضم خريطة جديدة ذات طابع شتوي ثلجي يحتوي على الكثير من الإمدادات والتجارب المشوقة ونظام ثلجي جديد للطقس وعدد من الشخصيات القوية الجديدة والأكثر تحدياً.

يُعتبر World of Wonder أول وضع تم إنشاءه بالتعاون مع مجتمع لعبة ببجي موبايل وأطلِقَ في بداية العام الجاري. وسيشهد هذا الوضع قريباً المزيد من التحديثات المهمة التي من المخطط أن تشمل تجربة اللعب المنزلية الجديدة. وسيسمح ذلك للاعبين بتصميم عالمهم الصغير ودعوة أصدقائهم لزيارة واستكشاف منازل بعضهم البعض داخل اللعبة. وسيستمر الفريق بتحسين برنامج التحرير وتوفير المزيد من القوالب وتسهيل دخول اللاعبين للتصميم، مما سيتيح المشاركة لعدد أكبر من الأشخاص ليحوّلوا أفكارهم الإبداعية إلى تصاميم رائعة.

كشف لي أنه منذ إطلاق ميزة التصميم التعاونية، شهد وضع World of Wonder انضمام أكثر من 400 ألف منشئ وتم نشر أكثر من مليون خريطة. إضافةً إلى ذلك، تجاوز برنامج الإبداع المشترك في مشروعPtopia Design Project حوالي 500 ألف تصميم هذا العام. ولدعم مجتمع المبدعين المتنامي وذو القيمة العالية، أعلَنَ لي أن ببجي موبايل ستستثمر 100 مليون دولار لتوفير الموارد لمنظومة World of Wonder وستقدم خطة حوافز بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

يستمر التزام ببجي موبايل بمكافحة الغش والسلوك غير اللائق عبر الإنترنت بفضل عمل المحققين المتفانين في اللعبة، الذين أجروا بشكل جماعي أكثر من مليون عملية تفتيش هذا العام وحده. وتم إنشاء مجموعة Gold Investigator للتعبير عن امتنان ببجي موبايل لجهودهم المستمرة. وأشار لي بأنه من خلال الاهتمام الذي يمنحه المحققون واستخدام تقنيات الكشف في الوقت الفعلي، تم حظر 14 مليون حساب و350 ألف جهاز بسبب الانتهاكات.

