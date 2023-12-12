التعليم تعلن توفر 6 منح دراسية يابانية

2023-12-12 20:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 6 منح دراسية مقدمة من معهد كيوشو للتكنولوجيا في اليابان مخصصة لدراسة الماجستير والدكتوراه.

وتتضمن المنح 3 لدراسة الماجستير و3 لدراسة الدكتوراه في تقنيات الأقمار الصناعية الثانوية (pnst).

وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن التقديم يكون عبر الرابط (http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq) ويستمر إلى غاية يوم 2023/12/18.

ويمكن للراغبين الاطلاع على آليات التقديم وشروطها ?:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/20231212.pdf