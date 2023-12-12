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التعليم تعلن توفر 6 منح دراسية يابانية

التعليم تعلن توفر 6 منح دراسية يابانية
التعليم تعلن توفر 6 منح دراسية يابانية
2023-12-12 20:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

 

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 6 منح دراسية مقدمة من معهد كيوشو للتكنولوجيا في اليابان مخصصة لدراسة الماجستير والدكتوراه. 

وتتضمن المنح 3 لدراسة الماجستير و3 لدراسة الدكتوراه في تقنيات الأقمار الصناعية الثانوية (pnst). 

وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن التقديم يكون عبر الرابط (http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq) ويستمر إلى غاية يوم 2023/12/18. 

ويمكن للراغبين الاطلاع على آليات التقديم وشروطها ?: 
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/20231212.pdf 

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