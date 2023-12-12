بعضهم ينتمي لكتيبة {الزرقاوي}.. الإطاحة بثمانية دواعش في نينوى

2023-12-12 20:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني



*مفارز وكالة الاستخبارات في نينوى تطيح بثمانية ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الارهابية*

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة نينوى وبناءٍ على معلومات استخبارية دقيقه تتعلق بتواجد ثمانية مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى .

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات واجراء التحريات اللازمة ، وبكمين محكم تم القاء القبض على ثمانية متهمين .

ومن خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن مايسمى بـ (*ولاية الجنوب و معسكر ابو ليث وقوة التدخل السريع و عسكر الشيخ ابي جعفر الانصاري ومعسكر دروع وفرقة ابو عبد الرحمن البيلاوي وكتيبة القناصين الشيخ ابو معسكر الزرقاوي* ) وكانوا يتقاضون لقاء انتمائهم الى عصابات داعش الارهابية مبالغ مالية ، كما دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل .