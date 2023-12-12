التربية تقيم حفلا موسيقيا للاحتفاء باللغة العربية

2023-12-12 20:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأقامت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، حفلا موسيقيا للاحتفاء باللغة العربية.وقال وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزارة التربية أقامت هذا الحفل لتؤكد بأنها ليست حصراً للقراءة والكتابة وإنما هي نسيج بين القراءة والكتابة والفن والموسيقى والرسم والنحت والديكور ".وأشار الى، أن" الفرقة الموسيقية التي أقامت الحفل تتكون من طلاب وأساتذة من مختلف المدارس وكذلك من معهد الفنون الجميلة وعملنا على الفرقة منذ أكثرمن ثلاثة أشهر واستخرجنا المواهب التي قدمت الحفل وسيكون لديها فعاليات كثيرة خلال الأيام المقبلة وسنستمر باستخراج المواهب في المدارس".بدوره قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" لدى وزارة التربية كفاءات على مستوى الملحنين وأساتذة بالموسيقى وهذه شجعت على تأسيس أول فرقة موسيقية فنية لإبراز المواهب الخاصة في وزارة التربية ودعم الأنشطة الفنية المدرسية ".وأشار الى، أن" وزارة التربية تؤكد دعمها لهذه النشاطات وتدعم أبناؤها الطلبة وكذلك الهيئة التعليمية والتدريسية التي تعنى بالكفاءات ".وأضاف، أن" وزارة التربية باعتبارها وزارة تأسيسية تحتفل اليوم باللغة العربية باعتبارها جزءا أساسيا من فلسفة متبناها التعليمي وهي جزء أساسي كذلك من تنمية الحس القومي والديني والوطني والتي تشكل النسيج العام للمجتمع العراقي ".