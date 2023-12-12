السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

2023-12-12 21:00:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (12 كانون الاول 2023)، بتعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين خلال جلسته الاعتيادية الخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استعداداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ".





