مجلس الوزراء العراقي يقر إرسال المبالغ اللازمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان ومعالجة الجفاف والفيضانات بالإقليم

2023-12-12 21:18:20 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، على مناقلة مبلغ 43 ملياراً و769 مليون دينار لتهيئة متطلبات العملية الانتخابية في إقليم كوردستان ومناقلة الفرق البالغ 25 مليار و460 مليون دينار من احتياطي الطوارئ المرصود ضمن موازنة إقليم كوردستان، وإضافتها إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل الإقليم بأكثر من خمسة مليارات دينار لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه لحل مشكلات الجفاف والفيضانات في إقليم كوردستان