القبض على 8 متهمين بقضايا قانونية في بغداد وميسان

2023-12-12 21:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 8 متهمين، بقضايا قانونية بينهم امرأة بالقتل العمد في بغداد وميسان.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقطعات الشرطة الاتحادية، وبإسناد الجهد الاستخباري في بغداد، أسفر عن تمكّن قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة وفق أحكام المادة 405 (قتل عمد)، في منطقة (الشعلة) ببغداد".وأضاف البيان، أن "مفارز اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة في محافظة ميسان، تمكنت هي الأخرى من إلقاء القبض على 2 متهمين في منطقة (الروابة)، لحيازتهما سلاح غير مرخص (مسدس)، كما تم إلقاء القبض على 5 متهمين آخرين، أطراف مشاجرة في منطقة (المدثرة)، وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".