عضو مجلس المفوضين القاضي علي رشيد يزور مكتب إنتخابات نينوى

2023-12-12 21:50:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار عضو مجلس المفوضين القاضي علي رشيد مكتب إنتخابات نينوى وكان في أستقباله مدير المكتب السيد فرحان المعماري والمعاونان الإداري والفني للمكتب . وترأس القاضي علي رشيد إجتماعاً لمدير المكتب ومعاونيه ومسؤولي الشعب وأبدى توجيهاته بخصوص عملهم ، مطلعا على شرح مفصل من قبلهم حول الاستعدادات الجارية على قدم وساق لإنجاح الأستحقاق الإنتخابي المتمثل بإنتخابات

