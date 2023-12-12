2023-12-12 21:58:01 - المصدر: واع

ميسان - واععقدت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا موسعاً لمناقشة خطط تأمين انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم 18 كانون الأول الجاري.وذكر بيان لقيادة العمليات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي، ترأس مؤتمراً أمنياً موسعا، لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، بحضور قائد شرطة المحافظة ومدير مكتب انتخابات ميسان ومديري الوكالات الأمنية والأجهزة الاستخبارية وعدد من الضباط وآمري الوحدات والتشكيلات".وأضاف البيان، أن "المؤتمر استعرض أهم الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات، وكذلك توزيع القطعات الأمنية المكلفة بواجب تأمين الحماية، لكافة المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية، إلى جانب الاستعداد للاقتراع الخاص والعام، والوقوف على آخر الاستعدادات اللوجستية، وتأمين الحماية اللازمة لهذه المراكز".وتابع، أن "قائد العمليات أصدر عددا من التوجيهات التي تخص تعزيز الجانب الأمني، بما فيها التعاون التام مع المواطنين لإنجاح الخطة الأمنية".