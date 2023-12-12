العمليات المشتركة تناقش مسؤوليات القطعات في تأمين الانتخابات المحلية

2023-12-12 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً تناول آخر الترتيبات الأمنية ومسؤولية القطعات في جميع المحافظات لتأمين الانتخابات المحلية.وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ترأس نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي اجتماعا أمنيا هاماً مساء اليوم الثلاثاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".وآضاف أن "الاجتماع تناول آخر الترتيبات الأمنية والخطط الخاصة بإجراء الانتخابات المحلية لعام 2023 والتحديات الراهنة وحضره قادة عمليات ديالى ونينوى وغرب نينوى وسامراء والأنبار والجزيرة وصلاح الدين وكركوك والمقر المسيطر في طوز خرماتو كما حضر الاجتماع الى جانب نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس أركان القيادة وضباط ركن القيادة وقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب ومدير أمن المحافظات لجهاز الأمن الوطني وممثل المفوضية العليا للانتخابات وضباط ارتباط القيادات المعنية".وبحث الفريق المحمداوي وفق البيان مع قادة العمليات الأهمية التي تنطوي عليها الانتخابات المحلية الحاضرة ومسؤولية القطعات الأمنية في حمايتها وانتشار القطعات وتعزيزها والاستفادة من الموارد البشرية في تسهيل عمليات الاقتراع عبر تامين الطرق المؤدية الى المراكز الانتخابية وتوفير الأجواء الانتخابية للمواطن الذي سيدلي بصوته في الساعات الأولى لبدء عمليات الاقتراع".وأشار الى "ضرورة التنسيق بين القطعات الأمنية من جيش وشرطة وجهاز مكافحة إرهاب وحشد شعبي ووكالات استخبارية وأمنية لضمان توفير البيئة الآمنة للانتخابات"وختم البيان إنه "وفي نهاية اجتماع الدائرة التلفزيونية طرحت العديد من الأفكار ووجهات النظر المختلفة الأمنية والفنية وتمت الإفادة من مخرجاتها فيما يتصل بإنجاح العملية الانتخابية".