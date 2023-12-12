تأجيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر

2023-12-12 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء الموافق ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٣ بسبب انشغال اعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر".