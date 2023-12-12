رئيس المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي يتفقد مخازن المكتب ويشرف على خطة توزيع المواد اللوجستية

2023-12-12 22:50:09 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تفقد رئيس لجنة المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي وعضو مجلس المفوضين القاضي حسين عبد السادة يرافقه معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد علي صالح ومدير مكتب كركوك الانتخابي السيد لؤي أركان وأعضاء اللجنة مخازن المكتب للإشراف على خطة توزيع المواد اللوجستية ظهر اليوم الموافق ١٢ كانون الأول ٢٠٢٣. حيث أشرف القاضي حسين

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