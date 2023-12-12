التعليم تعلن توفر منح دراسية يابانية

2023-12-12 23:04:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، عن توفر 6 منح دراسية مقدمة من معهد كيوشو للتكنولوجيا في اليابان مخصصة لدراسة الماجستير والدكتوراه.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "المنح تضمنت 3 لدراسة الماجستير و3 لدراسة الدكتوراه في تقنيات الأقمار الصناعية الثانوية (PNST). ".

وأوضحت الوزارة، أن "التقديم يكون عبر الرابط (أضغط هنـا) ويستمر إلى غاية يوم 2023/12/18".

ويمكن للراغبين الاطلاع على آليات التقديم وشروطها.. أضغط هنــــا



