آرسنال يعود بنقطة من ميدان آيندهوفن

2023-12-12 23:32:01 - المصدر: واع

متابعة - واعاختتم آرسنال مشواره في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع مضيفه آيندهوفن 1-1 مساء الثلاثاء، ضمن المجموعة الثانية.وسجل هدف آرسنال إيدي نكيتياه (42)، فيما أحرز يورب فيرتيسن هدف آيندهوفن (50).وكان الفريقان قد ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في وقت سابق، فرفع آرسنال رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام آيندهوفن.