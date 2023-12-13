الأرجنتين تعتزم خفض قيمة صرف عملتها إلى النصف

2023-12-13 03:02:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال وزير المالية الأرجنتيني، لويس كابوتو، إن السلطات الأرجنتينية قررت خفض قيمة صرف العملة الوطنية بشكل جاد وستقوم بتخفيض نصف قيمة صرف عملة "البيزو" الوطنية مقابل الدولار الأمريكي لمواجهة الأزمة في البلاد.وقال كابوتو في رسالة فيديو: "سنوضح سعر الصرف الرسمي. [الدولار الأمريكي] سيكون قيمته 800 بيزو، [وسيتم زيادته] مع زيادة في ضريبة [استخدام هذه العملة]."ووفقًا لبيانات البنك الحكومي الأرجنتيني "بانكو ناسيون"، الذي يعتبر معياراً للسوق، يساوي الدولار الأمريكي 400.5 بيزو عند بيعه من قبل البنك و 365.5 عند شرائه.