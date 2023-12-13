راموس يكتب التاريخ في ليلة توديع إشبيلية لدوري الأبطال

2023-12-13 07:42:01 - المصدر: واع

متابعة – واعسطر النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الإسباني اسمه في سجلات تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدف في خسارة فريقه أمام أيندهوفن بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي .وسجل سيرجيو راموس أول هدف رسمي له مع إشبيلية منذ 14 مايو 2005 (ضد ريال مدريد) - منذ 6773 يومًا.وأصبح راموس رابع أكبر لاعب يسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا بعمر 37 عامًا و244 يومًا.كما بات سيرجيو راموس أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بجانب روبيرتو كارلوس وجيرارد بيكيه برصيد 16 هدفاً.وعادل راموس عدد أهداف بيكيه في البطولات الأوروبية كأكثر المدافعين الإسبان تسجيلاً للأهداف كلاهما برصيد 16 هدفًا.