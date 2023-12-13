كيف يتعامل الفلسطيني مع دول العالم؟

2023-12-13 07:44:17 - المصدر: واع

عبد الحليم الرهيميبمرارة وخيبة أمل شديدين كتب نبيل عمرو المستشار السياسي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ‏والمستشار اللاحق للرئيس الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن)، مقالاً في صحيفة «‏الشرق الأوسط» اللندنيَّة بتاريخ السادس من كانون الاول – ديسمبر الحالي بعنوان (الفلسطينيون .. ‏والتحالفات مع موسكو وطهران) تحدث فيه عن بدء العلاقة بين الثورة الفلسطينية ثم منظمة التحرير مع ‏الاتحاد السوفيتي عندما قدّم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ياسر عرفات إلى الرئيس السوفيتي ‏بدكورني وذلك عام 1969.وقد أقام ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير أول لقاء مع قائد الثورة الايرانيَّة ‏السيد الخميني عام 1979 .وإذْ عمدت الثورة الفلسطينية – منظمة التحرير إلى وصف تلك العلاقات بينها ‏وبين كل من موسكو وطهران (بالتحالفات الاستراتيجية) مع العاصمتين اللتين لم تعتمدا وصف تلك العلاقات ‏كما وصفها الفلسطينيون!، ويخلص كاتب المقال المستشار الفلسطيني بعد عرضه لمبررات وأهمية تلك ‏العلاقات (الاستراتيجية) إلى نهاياتها المحبطة والمخيبة للآمال في مرحلتين وخلال احداث تاريخية مهمة، ‏الحدث الاول محاصرة اسرائيل لبيروت ومنظمة التحرير ومقاتليها لمدة 88 يوماً عام 1982 وبعد إرغامهم ‏على مغادرة بيروت وكل لبنان إلى دول شتات جديدة اهمها تونس.أما مرد هذا الاحباط وخيبة الأمل المريرة ‏فهو خذلان السوفيت بعدم التدخل لحمايتهم، وإن أقصى ما فعلوه تقديم اقتراح لياسر عرفات بتأمين مغادرته ‏لبنان إلى اي مكان يقبل به مع ثلة من رفاقه وأعضاء قيادته مع آلاف المقاتلين الفلسطينيين (ومن العاملين ‏معهم من اللبنانيين والعرب)، أما إيران التي مثلت ثورتها الحدث المهم التالي يضيف الكاتب نبيل عمرو، ‏فقد وعدت عرفات (أبان حصار بيروت) بإرسال مئة ألف مقاتل إلى لبنان لمساعدتهم وحمايتهم، لكنها لم ‏تفعل ولم يصل أحد؟!، لذلك يضيف كاتب المقال: لقد أيقظت حرب العام 1982 الفلسطينيين على حقيقة ‏بدت مرة في حينها إذْ خذل السوفيت، وتالياً طهران، توقعاتهم بتدخل فعال لحمايتهم.‏وبعد هذا الايقاظ (والصدمة) فإنّ الدرس (البليغ) لمنظمة التحرير وحماس، الذي كان ينبغي وعيه منذ البداية ‏هو: (لا تحالف بين طرف صغير مع الطرف الأقوى والأكبر منه، بل صداقة وتعاطف غير ملزم.وفي ‏هذا السياق يقع اللوم على من أخطأ في فهم التحالف والتزاماته والباس الصداقة والتعاطف ثوباً لفظيّاً لا صلة ‏له بالواقع.‏أما بعد 7 أكتوبر – تشرين الأول من هذا العام فقد دعت (حماس) «الحلفاء الاستراتيجيين» إلى المسارعة ‏للمشاركة في النصر ليس بالتمني والتباهي والاحتفال، وانما بما هو أبعد من ذلك، أي المشاركة في مواجهة ‏رد الفعل الاسرائيلي، كما يرى الكاتب عمرو.‏هذا المقال الصادم للكاتب في عرض التقديرات الخاطئة للقيادات الفلسطينية في اعتبار الصداقات والتعاطف ‏اللفظي بمثابة ستراتيجيات مهمة وفعّالة يمكن الركون اليها، يحفز المرء أن يطرح، استطراداً لذلك، تساؤلاً ‏مهماً فيما اذا كانت وستستمر علاقات الفلسطينيين مع الدول التي طبّعت علاقتها مع اسرائيل بما فيها تلك ‏التي تسعى لتطبيعها كالسعوديّة، أو تلك الدول التي لم تطبّع ولا تريد أن تطبّع مستقبلاً.‏من الواضح أنّ القيادات الفلسطينية ممثلة بالقيادة الشرعيّة لمنظمة التحرير وسلطتها الوطنيّة برئاسة محمود ‏عباس وخصومها من القيادات الأخرى كحماس، وغيرها تعاملت بايجابيّة وتنسيق مع جميع الدول العربيّة ‏المطبّعة وغير المطبّعة، بل أن تواصل هذه القيادات وتنسيقها مع الدول المطبّعة وطلب مساندتها وحتى ‏توسطها لقضايا معينة مع اسرائيل وواشنطن مثل مصر والاردن وقطر والامارات وعمان والسعودية انطلاقاً من ‏نظرة واقعيّة إذ ترى هذه القيادات أن لكل دولة مطبعة أو غير مطبعة من حقها أن تتخذ السياسة والمواقف ‏التي تراها لمصلحة شعبها والشعب الفلسطيني في آن واحد؛ لذلك حرصت على عدم توجيه اي انتقادات أو ‏مواقف سلبية تجاهها وذلك خلافاً لمواقف بعض الدول غير المطبعة التي توجه أشد الانتقادات للدول المطبعة.‏ولعل اعتماد منظمة التحرير وحماس والفصائل الأخرى على الدول الرئيسية المطبعة كانت أكثر فائدة عملية ‏لها، حيث لا تستطيع الدول غير المطبّعة القيام ما تقوم به المطبّعة كمصر وقطر والاردن والامارات.غير أان تعامل مختلف القيادات الفلسطينية سيكون حذراً في الحديث مستقبلاً عن استراتيجيات وتحالفات مبالغ في ‏دورها واهميتها بدعم القضية الفلسطينية، استناداً إلى الوقائع العملية الراهنة التي نشهدها من الحرب الإجراميَّة ‏على غزة، وتجربة العام 1982 في احتلال لبنان وحصار بيروت. ‏