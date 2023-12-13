بعد خسارة 4% .. استقرار أسعار النفط

2023-12-13 07:44:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في آسيا بعد أن خسر ما يقرب من 4% أمس الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع التدفقات الروسية والإنتاج الأميركي إلى زيادة المخاوف بشأن فائض المعروض.

تم تداول خام برنت، المعيار العالمي، بالقرب من 73 دولاراً للبرميل، في حين بلغ سعر نظيره الأميركي غرب تكساس الوسيط حوالي 68 دولاراً.

وقفز المتوسط الأسبوعي لصادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحراً إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو، في حين رفعت الولايات المتحدة تقديراتها لإنتاج الخام المحلي لهذا العام.

ومما يعكس الضعف، تشير الفوارق الزمنية إلى أن العرض يفوق الطلب. تسير العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في حالة "كونتانغو" الهبوطية، مع تداول العقود الفورية بخصومات على العقود الآجلة، إذ كانت آخر الخصومات على عقود الـ 12 شهراً 8 سنتات للبرميل في حالة "كونتانغو"، وهذه هي المرة الأولى التي يسيطر فيها التوجه السلبي على هذا الفترة الزمنية لمدة عام تقريباً.