العراق وفرنسا يتفقان على تفعيل مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد

2023-12-13 09:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، مديرة الوكالة الفرنسيَّة لمكافحة الفساد (ايزابيل جيغوزو)، يوم الأربعاء، سبل التعاون الدولي و الثنائي في مواجهة آفة الفساد، وإمكانية تفعيل مذكرة تفاهم في هذا المجال.

وشدد حنون، خلال اللقاء الذي عقد في ولاية أتلانتا الأمريكية على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، شدد على أهمية التزام الدول الأطراف بمواد الاتفاقيَّة وبنودها، وتقديم المساعدة القانونيَّة وتطوير آليات منع الفساد ومكافحته".

واتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم التي عقدها الطرفان في كانون الثاني الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للعاصمة الفرنسيَّة والتوقيع على اتفاقيَّة الشراكة الاستراتيجيَّة في مختلف مجالات التعاون، ومنها مكافحة الفساد".

ووفق بيان النزاهة، تضمنت المذكرة جملةً من الفقرات، منها: تبادل المعلومات والتدريب والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، والتعاون التقني لمنع الفساد، وتنمية وتحسين سياسات مكافحته.