السوداني: بناء العلاقات الاقتصادية مع تركيا وتطويرها قرار سيادي واستراتيجي

2023-12-13 09:11:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وفد شركة ترياكي آغرو التركية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وفد شركة ترياكي آغرو التركية، بحضور المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية السيد محمد النجار، والسفير التركي لدى العراق السيد علي رضا غوناي.



وعبّر سيادته ،خلال اللقاء، عن تهنئته لتوقيع الشركة التركية ومؤسسة التمويل الدولية/ IFC، عقداً لإنشاء مجمّع صناعي يعد الأول من نوعه في العراق لمعالجة المحاصيل الزراعية في ميناء أم قصر، كما أبدى الوفد التركي رغبته للمشاركة في إنشاء مشاريع أخرى بالمجال الزراعي وتقانات الري الحديثة والطاقة النظيفة.



وأكد السيد السوداني دعم الحكومة لهذه الخطوات الاستثمارية، مبيناً أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المحلية، ضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين، ودعوة الشركات التركية الأخرى للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية.



كما بين سيادته للوفد التركي أن بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتطويرها وفق المنفعة المتبادلة هو قرار سيادي وستراتيجي، سيعزز أمن المنطقة واستقرارها.



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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

13-كانون الأول-2023



