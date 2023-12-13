السوداني لبلينكن: قادرون على ملاحقة مهاجمي البعثات من دون تدخل أي جهة خارجية

2023-12-13 10:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

ئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

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تلقّى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد انتوني بلينكن، جرى خلاله استعراض عدد من المواضيع والملفات في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها، فضلاً عن التطرق إلى أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد السيد السوداني، خلال الاتصال، حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية، بما يدعم جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وشدد سيادته على التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين، مؤكداً قدرة القوات الأمنية العراقية على القيام بواجباتها في ملاحقة منفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، من دون تدخل أية جهة خارجية.

من جانبه بين الوزير بلينكن استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، مرحباً بإجراءات الحكومة العراقية، لتأمين البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة بالعراق، وملاحقة العناصر التي تقف وراء الهجمات عليها.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

