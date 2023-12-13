العراق والامارات يتفقان على تمويل التجارة بين البلدين بالدرهم الاماراتي

2023-12-13 10:33:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس مجموعة مصرف ابو ظبي الاول



التقى محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن العلاق في دبي برئيس مجموعة بنك ابو ظبي الاول السيدة هناء الرستماني، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الامارتي من خلال مصرف ابو ظبي الاول حيث انطلقت عمليات التحويل بالدرهم الاماراتي هذا اليوم الاربعاء ١٣ كانون الاول، وستكون المرحلة الاولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية يتم زيادتها تدريجياً، وتأتي هذه الخطوة في اطار تمكين المصارف العراقية من انشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الالكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز ارصدة المصارف العراقية لاغراض تمويل التجارة.



وعرض مصرف ابو ظبي الاول المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.

ويذكر ان مصرف ابوظبي الأول من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ اجمالي اصوله نحو ٣٠٠ مليار دولار امريكي.



البنك المركزي العراقي

المكتب الإعلامي

١٣ - كانون الأول - ٢٠٢٣



