الإطاحة بخمسة متهمين وضبط عجلات لتهريب المشتقات النفطية في بغداد

2023-12-13 10:36:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

الإطاحة بـ (5) متهمين وضبط (5) عجلات معدة لتهريب المشتقات النفطية في جانب الكرخ من محافظة بغداد .





تنفيذاً لتوجيهات السيد المدير العام اللواء الركن (ظافر نظمي جمال) أطاحت قوة من اللواء الثالث في جانب الكرخ من محافظة بغداد بـ (5) متهمين بتهريب المشتقات النفطية وضبط (5) عجلات لوجود تزوير في الاوراق الرسمية للمنتوج المحمل وتم توقيف المتهمين وحجز العجلات والمضبوطات الاخرى تمهيداً لإستكمال التحقيقات وعرض الدعوى على السيد قاضي التحقيق المختص .



