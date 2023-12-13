التعليم العالي تباشر بتوزيع منحة الطلبة من المشمولين بالحماية الاجتماعية

2023-12-13 10:42:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزيع منحة الطلبة بواقع (١٠٠) الف دينار لطلاب البكالوريوس و (١٥٠) الف لطلبة الدكتوراه وحسب نص المادة ٥٢ من الموازنة العامة والتي خصصت مبلغ ٧٢ مليار دينار كمنح لطلبة الجامعات من ذوي المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.



يذكر ان هيئة الحماية الاجتماعية زودت وزارة التعليم العالي بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال الربط الشبكي مع الاشارة ان المبالغ ستوزع بشكل متتابع كافة الجامعات الحكومية وحسب السقف الزمني المحدد من قبل الوزارة اعلاه .



المكتب الإعلامي

للدكتورة سناء الموسوي

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية