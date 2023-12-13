عصر اليوم.. ناشئو العراق جاهزون للقاء لبنان في "غرب آسيا"

2023-12-13 10:48:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء نظيره اللبناني في ثاني مواجهاته ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة دون 17 عاماً، في ملعب السعادة بمدينة صلالة العُمانية.

وقال مدرب المنتخب أحمد كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق العراقي جاهز للقاء منتخب لبنان في مباراة مهمة يسعى من خلالها إلى تعويض الخسارة في المباراة الأولى أمام اليمن".

وأضاف كاظم، انه شخص أهم الأخطاء التي رافقت فريقه في مباراتهم أمام منتخب اليمن الذي كان يمتلك عناصر جيدة لا سيما وأنه بطل النسخة السابقة.

وأشار إلى أن الهدف في لقاء اليوم هو تحقيق الفوز على لبنان للتعويض وإعادة الفريق إلى وضعه الصحيح وكسب النقاط الثلاث الأولى في البطولة.

وافتتحت بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بمباراة بين اليمن والعراق، انتهت بفوز اليمن 2-1، سجل عبد الرحمن عبد النبي ومحمد شمس الدين للمنتخب اليمني، بينما سجل علاء الحلفي هدف العراق الوحيد.

وتستضيف سلطنة عمان البطولة خلال الفترة من 11 إلى 20 كانون الأول الجاري بمشاركة 8 منتخبات هي: عُمان المستضيف، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، الإمارات.