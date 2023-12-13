العراق خامس أكبر مصدري النفط للصين خلال شهر

2023-12-13 11:14:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية، يوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة، خلال شهر تشرين الثاني الماضي 2023.

وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت في تشرين الثاني بنسبة 17.06% لتصل إلى 8.35 آلاف طن متري أو ما يعادل (6.95 ملايين برميل) مقارنة بشهر تشرين الأول 2023 الذي بلغ 710 آلاف طن (5.183 ملايين برميل)، منخفضا بنسبة 60.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية إلى الصين 2.104 مليون الف طن (15.359 مليون برميل)".

وأوضحت أن العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة، مبينة أن "العراق جاء بعد كل من ماليزيا أولا بتصدير 6.6 ملايين طن، والتي كانت معظمها من براميل إيرانية، وروسيا ثانياً بتصدير 3.011 ملايين طن، والسعودية ثالثا بصادرات 2.235 مليون طن، ومن ثم الإمارات رابعاً بصادرات 1.635 مليون طن".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة جاءت سادساً بصادرات 555 ألف طن، ومن ثم البرازيل سابعاً بصادرات 404 آلاف طن، وعمان ثامناً بصادرات بلغت 266 ألف طن، بينما حلت أنغولا تاسعاً بصادرات 136 ألف طن.

وانخفضت واردات المصافي المستقلة بنسبة 12.2% على أساس شهري إلى 15.1 مليون طن متري، أو 3.69 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ 14.6 مليون طن، وفق إدارة الجمارك الصينية.