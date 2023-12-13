2023-12-13 12:11:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

قلقٌ يجتاح المكون العربي في محافظة كركوك والسبب "سجلات الناخبين"، وسط مطالبات بتأجيل الانتخابات المحلية في هذه المحافظة لحين "تنظيف" السجلات من الاشخاص الذين لم يسكنوا مناطق المحافظة سابقاً.

القيادي بالمكون العربي في كركوك حاتم العاصي كشف، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، عن تخوف المكون من "سجلات الناخبين" في المحافظة.

وقال العاصي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "المكون العربي يعرف حجم جمهوره في كركوك ولكن يخشى سجلات الناخبين"، مشيرا الى "وجود الآلاف من الناخبين المسجلين وهم ليسوا من أهل كركوك".

وأشار الى انه "تم تسجيلهم واعطائهم بطاقات سكن وتحويل نفوسهم إبان سيطرة المكون الكردي على إدارة المحافظة".

وأضاف أن "الشكوى التي تقدم بها المكون لدى المحكمة الاتحادية كانت بهدف تأجيل الانتخابات في كركوك لحين تنظيف سجلات الناخبين"، مؤكدا "الخشية من التأثير في نتائج الانتخابات".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت، امس الثلاثاء، قراراً بعدم وجود مانع من اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك في موعدها المقرر تزامناً مع المحافظات الأخرى.

فيما أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الأربعاء (13 كانون الاول 2023)، أن قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى تأجيل الانتخابات كركوك بأنه قرار منصف وشجاع.

وقال حاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يجب إقامة انتخابات مجلس المحافظة في كركوك لأنه لم تجر أي انتخابات في المدينة منذ 2005".

وأضاف أن "هذا القرار منصف كون كركوك حالها حال باقي المحافظات يجب أن تكون بها سلطة محلية وإدارة جديدة ترسمها العملية الديمقراطية وتكون نسبة تمثيل المكونات عادلة".

وأشار إلى أن "المكون الكردي حسم أمره والجميع يعلم ثقلنا في كركوك وقوائمنا وسنحقق الأغلبية التي تمكننا من تشكيل الحكومة المحلية".