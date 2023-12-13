النفط العراقي يسعى لتعويض خسارتيه في سوبر غرب آسيا

2023-12-13 12:20:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه نادي النفط لكرة السلة، اليوم الأربعاء، مضيفه غورغان الإيراني، في ختام المرحلة الأولى من دور المجموعات لبطولة سوبر غرب آسيا (وصل).

وقال مدب فريق النفط، خالد يحيى، لوكالة شفق نيوز: "نسعى لتصحيح المسار وتعويض الخسارتين السابقتين رغم قوة الفريق الإيراني المنافس، وقد وضعنا خطة تتناسب مع إمكانيات لاعبي غورغان، ونسعى للظهور بمستوى مشرف يليق بسلة العراق في مباراة اليوم".

وأضاف يحيى، أن "الفريق سيخوض مباراته الثالثة في البطولة اليوم عند الساعة الثامنة مساء، خارج الديار أمام غورغان الإيراني الذي يعد من أفضل فرق المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الاتحاد أهلي حلب، والحكمة اللبناني".

وخسر فريق النفط لكرة السلة، في مباراتين ضمن منافسات البطولة أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 90-78 نقطة، وأمام الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 79-72 نقطة.