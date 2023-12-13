الذهب يتحرك في نطاق ضيق قبل قرار للفيدرالي الأمريكي

2023-12-13 12:22:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتحرك أسعار الذهب في نطاق ضيق في تعاملات، اليوم الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتوقعات السياسة النقدية في وقت لاحق.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.09% إلى 1995 دولاراً للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.73 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.1% إلى 928.27 دولار، كما هبط البلاديوم 0.3% إلى 976.42 دولار.