2023-12-13 12:31:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، ان الوضع الأمني تحت السيطرة في عموم العراق ولا توجد أي مخاوف امنية خلال عملية الاقتراع بانتخابات مجالس المحافظات.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لـ"بغداد اليوم"، انه "تم وضع خطط محكمة ومدروسة لتأمين العملية الانتخابية قبل انطلاقها وبعد انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج، والوضع تحت السيطرة بشكل كامل ولا توجد أي مخاوف أمنية اطلاقاً".

وبين الخفاجي ان "كل القطعات سوف تشارك بعملية تامين الانتخابات، بما في ذلك طيران الجيش والقوة الجوية، وهناك خطط لمواجهة أي طارئ، لكن لا يوجد أي قلق ولا توجد ثغرات للجماعات الإرهابية، كما ان عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية مستمرة بمختلف القواطع".

وكانت العمليات المشتركة، قد أكدت في وقت سابق، عدم وجود أي غلق بين المحافظات في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات الفريق أول ركن قيس المحمداوي في حديث للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا وجود لأي غلق للتنقل بين المحافظات أو داخلها في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية، عدم وجود قطوعات أو غلق للمنافذ الحدودية خلال التصويت الخاص والعام، مبينة أنه ستكون هناك انسيابية حركة عالية جدا وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض.







