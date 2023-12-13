وزير الصحة يؤكد أهمية توفير الأدوية للمؤسسات في بغداد والمحافظات

2023-12-13 12:44:00 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية في بغداد وعموم المحافظات.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي، عقد اجتماعاً مع الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بحضور مدير عام الشركة أحمد سامي ومدراء الأقسام والشعب واللجان المختصة بشراء الأدوية".وأوضح، أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة العقود الاستيرادية وأهم التحديات التي تواجه عمل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية والحلول المقترحة لتطوير عملها والاطلاع على خطتها لعام 2024".وأكد وزير الصحة، "اهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمؤسسات الصحية في بغداد وعموم المحافظات".