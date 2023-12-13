2023-12-13 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي، أن الاجتماع الذي عقد مع الأولمبية الدولية كان مثمراً، مبيناً أن الهيئة العامة ستعقد اجتماعين لحسم آلية إدارة اللجنة ومناقشة موضوع المقاعد الشاغرة.وقال الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء : إن" الاجتماع كان مثمراً جداً وكانت لدى الأولمبية الدولية بعض التساؤلات بشأن ما جرى في اجتماع الجمعية العمومية وبالذات في ما يخص إقالة رعد حمودي من رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، كما تم حسم الموضوع بشكل نهائي "، مبيناً أن" الأولمبية الدولية طالبت بتوضيح حول ما سيؤول إليه مصير الأولمبية العراقية فكان الرأي بالعمل حسب المادة 38 التي تعطي الشرعية لنواب الرئيس بإدارة عمل اللجنة وحسب السياق الرسمي ".وأضاف الموسوي أن" الأولمبية الدولية وجهت بأخذ رأي الهيئة العامة بدراسة العمل بالمادة 38 خلال اليومين القادمين ويبعث الكتاب الى الأولمبية الدولية وبالتالي صدور الموافقة النهائية بالتنفيذ ".وتابع الموسوي أن" هنالك اجتماعين للجمعية العمومية أحدهما استثنائي والآخر اعتيادي ستتم من خلالهما دراسة آلية العمل ومناقشة كيفية منح المقاعد الشاغرة سواء بإجراء انتخابات تكميلية أو غيرها ".