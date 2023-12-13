السوداني يشدد على أتمتة واسعة في المنافذ وتقليل العامل البشري لأقصى حد

2023-12-13 13:00:09 - المصدر: الفرات نيوز



ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بلجنة الربط الشبكي للمنافذ الحدودية، بحضور عدد من المستشارين.

واستمع سيادته ،خلال الاجتماع، إلى عرض شامل لمشروع الربط الشبكي للمنافذ، والنظام المصمّم لإدارته وما يوفره من قاعدة بيانات موحّدة ومركزية، إضافة إلى إمكانيات الترابط مع السيطرات من أجل التعزيز الأمني ومتابعة شاحنات الترانزيت.

كما اطلع السوداني على نظام التصريحة الإلكترونية المطوّر، ونظام التتبع الذكي داخل المنافذ للشاحنات، وعلى معوقات إتمام المشروع، الذي شُرع بالعمل فيه في آذار 2023، والذي سيعمل على تقليص الوقت والحدّ من الفساد المالي، وعمليات التهريب والتلاعب الكمركي.

وأكد السوداني ضرورة أن يتضمن مشروع النظام أتمتة واسعة في العمليات المتعلقة بالمنافذ الحدودية، وتأمين عملها بشكل مركزي، وتكوين صورة فحص موحدة تحتوي على كل المعلومات المطلوبة، موجّهاً بأن يجري تقليل الاعتماد على العامل البشري إلى أقصى حد.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تكامل الربط بين الدوائر، من أجل الوصول إلى حالة من الربط بين البنك المركزي والكمارك والمنافذ الحدودية والدوائر القطاعية كافة، مثنياً على الجهود المبذولة لاستكمال عمل هذا النظام وتنفيذه بكامل إمكانياته.