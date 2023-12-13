النفط: نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت 90 بالمئة

2023-12-13 13:12:06 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، تجاوز نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة 90 بالمئة، فيما أشارت الى أن الشركات ملزمة باعتماد العمالة العراقية لأكثر من 85 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة قد أقرت عدم تخصيص درجات وظيفية ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025"، مشيراً إلى أن "الشركات ملزمة باعتماد العمالة العراقية بنسبة تزيد على 85 % ، فحقل الرميلة وهو أفخم حقل نسبة العمالة الوطنية تجاوزت فيه 90%"

وأضاف جهاد أن "شركات المقاولات الثانوية التي تعمل لإنجاز مشروع معين تعتمد على عمالة مؤقتة للأعمال الشاقة أو الأعمال الفنية المعقدة إضافة لما موجود عندها من اختصاصات، وكل مشروع يستغرق سنوات أو حسب طبيعة المشروع".

وتابع أن "شركات المقاولة الرئيسة ملزمة بعملية تشغيل العمالة الوطنية وبالنسب المذكورة علماً أنه قبل إيقاف توفير درجات وظيفية للأعوام، استوعبت وزارة النفط الآلاف من الخريجين وبمختلف الاختصاصات لكن الكل يعرف أن هناك ضغطاً كبيراً لعدم توفير فرص، وبالتالي كان هناك ملجأ للخريجين لسنوات يتخرجون من الجامعات وهذا من حقهم أن يبحثوا عن فرص وسبب الاختناق بالوزارات مما زاد الضغط على وزارتنا والوزارات الأخرى لعدم توفر الفرص الاستثمارية للشركات".