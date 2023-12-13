لجنة برلمانية: بغداد تشهد "ثورة" وستكون من أجمل العواصم في المنطقة خلال السنوات المقبلة

2023-12-13 13:12:37 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، ان العاصمة بغداد تشهد "ثورة" عمرانية وخدمية، لم تشهدها منذ سنين طويلة.

وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي، لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم كثيرا بالجانب الخدمي والعمراني للعاصمة بغداد"، لافتةً الى أن "مناطق العاصمة تشهد حالياً تشهد "ثورة" عمرانية وخدمية، لم تشهدها منذ سنين طويلة، خاصة بملف الطرق والجسور".

وأكدت اللامي ان "العاصمة بغداد خلال السنوات المقبلة، ستكون من أجمل العواصم في المنطقة، لما ستشهده من مشاريع كبيرة ومهمة، خصوصاً هناك اهتمام بقضية الحدائق والتشجير والانارة، وملف اكساء الطرق، ضمن حملة (بغداد أجمل) المستمرة والمتواصلة منذ أشهر".

وفي وقت سابق، أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حملة وطنية شاملة للبناء والاعمار وتطوير الخدمات تحت اسم "عراق 2050".

فيما شرع فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي أقره مجلس الوزراء في المرحلة الأولى لتقديم الخدمات للمناطق المحرومة في بغداد والمحافظات.

وقال عضو الفريق الخدمي والهندسي محمود السوداني في تصريح صحفي، إن “فريق الجهد الخدمي والهندسي واستناداً الى توجيهات رئيس الوزراء، شرع في المرحلة الأولى لتقديم الخدمات للمناطق المحرومة”.

وأوضح السوداني، أن “مهمة الفريق الخدمي والهندسي حلَّ الاشكاليات والاستفادة من تداخل الصلاحيات بشكل ايجابي لا سيما أن الدولة تمتلك معدات تخصصية ومهندسين اكفاء”.

واضاف أن “المرحلة الأولى بدأت في منطقة شاكر العاني بالحرية ومنطقة الدوانم في الشعلة في جانب الكرخ”، مشيراً الى أنه “عند اكتمال جميع الخدمات سيتم افتتاح مواقع اخرى من بغداد”.

وتابع السوداني، أن “الحملة تتضمن تقديم خدمات بشكل كامل ومرضي للمواطن البغدادي”، موضحاً، ان “المناطق الزراعية سيتم معالجتها بحسب تعليمات وزارة التخطيط من حيث الاكساء وخطوط الامطار”.



