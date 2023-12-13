بعد الأداء المشرف.. إدارة الكهرباء تعلن دعمها الكامل لكتيبة لؤي صلاح

2023-12-13 13:16:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكدت الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء الرياضي ، دعمها الكامل لفريق الكرة في مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي بعد التأهل التاريخي لممثل الوطن الى الدور الثاني من المسابقة القارية .وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء علي الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" الإدارة تعلن دعمها الكامل للفريق في مشواره الآسيوي وكذلك في المسابقة المحلية بعد الأداء المشرف والمستوى الكبير للاعبين والجهاز الفني "، مبيناً أن" الإدارة وبعد الاتفاق مع الجهاز التدريبي للفريق بقيادة المدرب لؤي صلاح قررت دعم صفوف النادي بلاعبين متميزين خلال الفترة المقبلة ".وأضاف الأسدي أن" طموح فريقه بدأ يتصاعد ، بعد تصدره المجموعة الثانية وأصبح الهدف أن يكون كأس الاتحاد الآسيوي عراقياً هذا الموسم".وبخصوص الوضع المادي للنادي أوضح الأسدس أن" خزائن النادي خالية من الأموال ولا يمكن إقامة أي معسكر خارجي بسبب انهيار الوضع المادي في النادي"، مشيراً الى أن" اللاعبين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر ، وكذلك المدرب لم يتسلم اي دفعة من استحقاقاته حتى الآن".