الداخلية العراقية: الاجهزة الامنية ستؤمن الحماية لنحو 9 آلاف مركز انتخابي

2023-12-13 13:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية ستوفر الحماية لنحو 9 آلاف مركز انتخابي في يوم الاقتراع الخاص والعام خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في البلاد منتصف الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادة العمليات المشتركة بشأن الخطة الامنية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية اليوم في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري خلال المؤتمر، إن الأجهزة الأمنية انهت استعداداتها وخططها الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية 2023.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتأمين الحماية الى ما يُقارب 8960 مركز انتخابي في عموم مناطق ومدن البلاد، مبينا أن هذا الرقم يشمل مراكز الاقتراع الخاص، والعام، والسجون والنازحين، والمهجرين.

تتمة..