العراق ثاني أكبر مستورد للحبوب والبقوليات من تركيا خلال شهر

2023-12-13 14:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبقوليات التركية، فيسيل ميميش، يوم الأربعاء، أن العراق ثاني أكبر مستورد للحبوب والبقوليات خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال ميميش في تصريح صحفي أوردته وسائل إعلام تركية، إن "تركيا صدرت 196 مليون دولار من الحبوب والبقوليات في تشرين الثاني/ نوفمبر بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وبين أن "إيران والعراق وإيطاليا احتلت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول التي صدرت إليها أكبر عدد من صادرات تشرين الثاني/ نوفمبر، وأن الأسواق الثلاثة غطت 36% من صادرات المنطقة".

وأشار إلى أن "تركيا صدرت إلى السوق الإيرانية 41.5% من صادرات المنطقة، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى العراق 20.3 مليون دولار الذي تبلغ حصته السوقية 10%، وبلغت الصادرات إلى إيطاليا 10.8 ملايين دولار وحصتها السوقية 6%".

وأوضح ميميش، أن "صادرات البقول جاءت بالمركز الأول والذي بلغ 67 ألف طن، وفي المرتبة الثانية جاءت منتجات الحبوب حيث جرى تصدير 157 طناً، وفي المركز الثالث منتجات المعجنات بكمية 31 ألف طن".