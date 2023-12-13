المفوضية تعلن تسجيل أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية لمراقبة الانتخابات

2023-12-13 14:08:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية لمراقبة العملية الانتخابية، فيما أحصت عدد موظفي الاقتراع والمشمولين بالتصويت الخاص.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان خضير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المراقبين خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بلغ أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية، سجلوا لمراقبة العملية الانتخابية".

وأضاف، أن "أهم الضوابط خلال فترة الصمت الانتخابي، هي توقف الدعايات الانتخابية والمؤتمرات والدعايات في مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً "وجود أكثر من 906 فرق رقابية منتشرة في جميع المحافظات ومراكز التسجيل لرصد المخالفات".

وأشار إلى، أن "عدد موظفي الاقتراع المشاركين في يوم الانتخابات العام والخاص، بلغ أكثر من 420 ألف موظف، أما عدد المشمولين بالاقتراع الخاص فبلغ أكثر من 900 ألف ناخب".

يذكر أن رئاسة الوزراء قررت، في وقت سابق، إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 من كانون الأول الجاري.