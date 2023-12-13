خلية الإعلام الأمني العراقية: نحو 9 آلاف مركز انتخابي سيتم تأمينها بالكامل

2023-12-13 14:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية ستوفر الحماية لنحو 9 آلاف مركز انتخابي في يوم الاقتراع الخاص والعام خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في البلاد منتصف الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادة العمليات المشتركة بشأن الخطة الامنية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية اليوم في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المتحدث باسم الخلية العميد مقداد ميري خلال المؤتمر، إن الأجهزة الأمنية انهت استعداداتها وخططها الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية 2023.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتأمين الحماية الى ما يُقارب 8960 مركز انتخابي في عموم مناطق ومدن البلاد، مبينا أن هذا الرقم يشمل مراكز الاقتراع الخاص، والعام، والسجون والنازحين، والمهجرين.

وفصّل المتحدث تلك المراكز على النحو الآتي: مراكز الاقتراع العام 8273 مركزاً، والخاص 595 مركزاً، و للنازحين والمهجرين 96، والسجون 6 مراكز.

وشدد ميري على منع تحليق الطائرات المسيرة لأغراض التصوير ولأغراض أخرى في يومي الاقتراع الخاص والعام إلا بموافقة العمليات المشتركة، منع التجمعات البشرية كافة والتظاهرات بكامل اشكالها دون استحصال الموافقات الأصولية، داعيا المواطنين المقترعين الى عدم اصطحاب اجهزة الهواتف النقالة.

وأكد على منع حمل الاسلحة كافة حتى المجازة منها في يوم الاقتراع، مؤكدا وجود انسيابية عالية ولا توجد أي قطوعات ولا حظر للتجوال، ولا يوجد اي غلق للمنافذ البرية والبحرية والجوية في عموم البلاد.

بدوره قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، رداً على سؤال لوكالة شفق نيوز حول دعوات مقاطعة الانتخابات التي انطلقت في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، إن "خطة تأمين المراكز الانتخاببة تتضمن ثلاثة أطواق أمنية لحماية المراكز وكذلك تسهل وصول الناخب إلى المركز الانتخابي".

وأضاف "لدينا عمل استخباري كبير متواصل في هذا الجانب ونحن دائماً باتصال مباشر مع القادة الأمنيبن وهم يؤكدون الموقف يومياً ساعة وبساعة".