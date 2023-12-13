عمليات صلاح الدين تعلن إكمال جميع استعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية في المحافظة

2023-12-13 14:58:06 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع ـ فليح العبيدي

أكدت قيادة عمليات صلاح الدين،اليوم الأربعاء، إكمال جميع استعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية في المحافظة، فيما أشارت الى تنفيذ عدة ممارسات أمنية لكافة القطعات.

وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد المحسن حاتم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات صلاح الدين وسامراء والمقر المسيطر، أكملت كافة الاستعدادات لغرض تأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات ضمن قاطع صلاح الدين"، مبيناً أنه "تم تأمين 341 مركزاً انتخابياً في عموم المحافظة".

وأضاف، أنه "تم توزيع جميع قطعات الجيش والشرطة والجهد الهندسي والدفاع المدني وعجلات الإسعاف ،لتأمين المراكز الانتخابية في المحافظة"، مشيراً الى "إجراء عدة ممارسات أمنية في جميع المراكز الانتخابية لغرض تأمينها، وكذلك تأمين مراكز الاقتراع الخاص في قاطع صلاح الدين بمعدل 44 مركزاً انتخابياً".

وعن العمليات الاستباقية في قاطع صلاح الدين أكد حاتم أن "قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عدة عمليات استباقية خلال الشهر الماضي، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين غرب وادي الثرثار في جسر بكة، وقتل إرهابي آخر باكستاني الجنسية ضمن منطقة العيث"، موضحاً أنه" تم تنفيذ أكبر عملية أمنية أسفرت عن قتل مفرزة إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين ضمن قاطع محافظة صلاح الدين".