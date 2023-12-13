بتوجيه من رئيس الوزراء.. "فريق حملة بين أهلنا" يكمل إجراءات البحث الاجتماعي للعوائل الفقيرة

2023-12-13 15:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

زار فريق حملة بين أهلنا، اليوم الأربعاء، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، العوائل الفقيرة وأكمل إجراءات البحث الاجتماعي وإصدار (كي كارت) لأكثر من 850 عائلة.

وذكر فريق حملة بين أهلنا في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار فريق حملة بين أهلنا العوائل الفقيرة".

وأضاف البيان، أن "الرعاية الاجتماعية أكملت إجراءات البحث الاجتماعي وأصدرت (كي كارت) لأكثر من 850 عائلة بعد زيارتها من قبل فريق حملة بين أهلنا".