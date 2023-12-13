تشكيل غرفة عمليات في النهروان مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء

2023-12-13 15:08:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت مديرية ناحية النهروان، اليوم الأربعاء، تحديد موقع الشركة المنفذة لمشروع مجاري النهروان، فيما أكدت تشكيل غرفة عمليات مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير ناحية النهروان حيدر عبدالله الحريشاوي، استقبل ممثلي قيادة عمليات بغداد والشركة المنفذة لمشروع مجاري النهروان، بحضور مدير بلدية النهروان ومركز مجاري النهروان".

وأوضح البيان، أن "الحريشاوي، زار برفقة الجهات المعنية الموقع المحدد للشركة بالتعاون مع مديرية بلدية النهروان ومركز مجاري النهروان، وتم تحديد موقع للشركة يضم ملاكاتها وآلياتها ودائرة المهندس المقيم ومقر قيادة عمليات بغداد وغرفة عمليات مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء".

وأشار الحريشاوي، الى أن "مشروع مجاري ناحية النهروان بسعة 67.5 ألف متر مكعب/ يوم، وبأطوال للتمديدات يبلغ مجموعها 175 كلم، من ضمنها 3 محطات للمعالجة".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالتعاقد مع استشاري لأغراض المتابعة والتدقيق وتقديم الحلول لمشروع مجاري النهروان وتشكيل غرفة عمليات مع الجهات التي يتعارض عملها مع تنفيذ هذه المشاريع.